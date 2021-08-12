Определен состав казахстанских вольников на молодежный чемпионат мира в Уфе

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Определен список казахстанских борцов вольного стиля, которые примут участие в молодежном чемпионате мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Мировое первенство в этом году состоится в Уфе.

На нем выступят следующие вольники:

До 57 килограммов: Есенгелді Асылжан

До 61 килограмма: Маликов Саламат

До 65 килограммов: Ермекбай Бекзат

До 70 килограммов: Бауыржанов Әсет

До 74 килограммов: Қуанышбай Нұрдаулет

До 79 килограммов: Нұржаубаев Махамбет

До 86 килограммов: Ильясов Исламбек

До 92 килограммов: Үркімбай Бекзат

До 97 килограммов: Гафуров Юнус

До 125 килограммов: Тажи Бекзат