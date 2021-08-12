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Определен состав казахстанских вольников на молодежный чемпионат мира в Уфе
12 Августа 2021 22:46
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НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Определен список казахстанских борцов вольного стиля, которые примут участие в молодежном чемпионате мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Мировое первенство в этом году состоится в Уфе.
На нем выступят следующие вольники:
До 57 килограммов: Есенгелді Асылжан
До 61 килограмма: Маликов Саламат
До 65 килограммов: Ермекбай Бекзат
До 70 килограммов: Бауыржанов Әсет
До 74 килограммов: Қуанышбай Нұрдаулет
До 79 килограммов: Нұржаубаев Махамбет
До 86 килограммов: Ильясов Исламбек
До 92 килограммов: Үркімбай Бекзат
До 97 килограммов: Гафуров Юнус
До 125 килограммов: Тажи Бекзат
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