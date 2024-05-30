Определен самый важный период для восстановления мозга после инсульта

Ученые Международного томографического центра (МТЦ) СО РАН в рамках исследования динамики особенностей кровотока после ишемического инсульта выяснили, что самыми важными для восстановления мозга пациента являются первые три месяца после перенесенного острого нарушения кровоснабжения. Об этом ТАСС сообщила старший научный сотрудник МТЦ СО РАН Юлия Станкевич, передает агентство Kazinform.

По экспертным оценкам Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает второе место в мире среди причин смертности. Он возникает в результате разрыва или закупорки сосуда, из-за чего нарушается кровоснабжение головного мозга. Ученых заинтересовало, почему у некоторых пациентов с обширными поражениями мозга восстановление когнитивных функций происходит быстрее, чем у больных с небольшими объемами поражения.

- Мы выяснили, что головной мозг поражается как орган в целом. Не так как раньше считалось, что при инсульте поражается лишь небольшая часть головного мозга и выпала лишь одна из функций, согласно нашему исследованию <...> нарушение происходит во всем мозге, происходит изменение и когнитивной, и моторной, и психоэмоциальной функций. При этом изменяется тканевой кровоток по всему мозгу. В течение трех месяцев эти изменения в полушарии, где был инсульт, нивелируются, в зависимости от объема поражения. Там, где непосредственно был инсульт, активность мозга снижается, но перифокальная часть (находящаяся вблизи очага поражения - прим. ТАСС) восстанавливается. Волокна, которые проходят через область отека и ишемии, разрушаются, перифокальные области в зависимости от поражения в течение трех месяцев более или менее восстанавливаются, - сказала Ю. Станкевич.

Ученые МТЦ СО РАН проводили исследование при поддержке гранта Российского научного фонда совместно с городской больницей Бердска Новосибирской области. Оно продолжалось на протяжении 4 лет и охватило около 160 пациентов с инсультом. Каждый из них наблюдался специалистами в динамике восстановления, для около 40% из них было проведено 3 МРТ-исследования на разных этапах реабилитации.

В ходе работы ученые использовали разные методики МРТ для получения комплексного подхода. В результате они смогли выяснить, что инсульт вызывает структурно-функциональную перестройку всего головного мозга, а не только пораженных участков, как считалось ранее.

Как отмечает Ю. Станкевич, эта перестройка происходит именно в течение первых трех месяцев. По мнению ученого, изучение инсульта может стать отправной точкой для исследования восстановления мозга после других видов поражений - травм и опухолей.

- Взаимодействие параметров, которые мы изучали, имеют довольно большую вариабельность индивидуально в зависимости от человека, но и в дальнейшем нам нужно изучить как взаимодействуют эти факторы. Эта фундаментальная научная информация, и прямо сейчас в неврологии ее применить нельзя, однако это открывает перспективные направления для реабилитации в дальнейшем, - пояснила Ю. Станкевич.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.