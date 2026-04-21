    19:20, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Определен объем финансирования грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» на 2026 год

    Приказом заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Казахстана от 3 апреля 2026 года утверждены размер и количество грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары» на 2026 год, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: Адлет Беремкулов / Kazinform

    В текущем году установлен размер одного гранта в размере трех миллионов тенге. Общее количество грантов сохранено на уровне 30 единиц.

    Документ вступает в силу с момента его подписания.

    Грант «Тәуелсіздік ұрпақтары», учрежденный в 2021 году по инициативе Главы государства, направлен на поддержку талантливой молодежи. Программа охватывает такие направления, как наука, культура, информационные технологии, медиа и бизнес.

    Ежегодно в рамках инициативы присуждается 30 грантов, направленных на развитие молодежных проектов и поддержку перспективных инициатив.

    Ранее стало известно, что победители гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары» не могут получить деньги в Актюбинской области.

    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
