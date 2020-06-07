Определен новый порядок изоляции лиц, имевших риск заражения коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В постановление главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 6 июня определен порядок изоляции для лиц, имевших повышенный риск заражения COVID-19 и транспортировки контактных лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Порядок изоляции для лиц, имевших повышенный риск заражения COVID-19.

Лица, имевшие повышенный риск заражения COVID-19, в зависимости от степени риска подразделяются на близкий и потенциальный контакт. Близкий контакт подтвержденного случая COVID-19 определяется как:

- лицо, проживающее совместно со случаем COVID-19 в одном жилище;

- лицо, имеющее незащищенный прямой контакт с больным COVID-19 или инфекционными выделениями случая COVID-19 (например, при кашле, рукопожатии и т.д.);

- лицо, находившееся в закрытом помещении без использования СИЗ (защитной маски) (например, в классе, комнате для совещаний, комнате ожидания в больнице и т.д.) вместе со случаем COVID-19 на расстоянии менее 1,5 метра в течение 15 минут или более;

- медицинский работник или другое лицо, обеспечивающее непосредственный уход за больным COVID-19, или лабораторные специалисты, работавшие с биообразцами больного COVID-19 без рекомендованных СИЗ или с возможным нарушением правил применения СИЗ;

- контакт в самолете, автобусе междугороднего сообщения, поезде, который находился на расстоянии двух сидений в любом направлении от больного COVID-19, а также члены экипажа, которые обслуживали секцию самолета, где летел больной COVID-19.

Наличие эпидемиологической связи рассматривается в течение 14 дней до начала заболевания.

Потенциальный контакт:

– лицо, находившееся с больным COVID-19 в самолете, поезде, автобусе, но не имевшее близкий контакт с ним;

- лицо, находившееся в закрытом помещении без использования СИЗ (защитной маски) (например, в классе, комнате для совещаний, комнате ожидания в больнице и т.д.) вместе со случаем COVID-19 на расстоянии более 1,5 метра в течение 15 минут или более.

Все лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, подлежат изоляции на 2 суток в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 согласно пункту 1 настоящего постановления. После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица, с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение им о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Лицам, прибывшим из-за рубежа авиарейсами, предоставившим справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы Республики Казахстан проводится разъяснение им о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. Они не подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток.

Контактные лица с больным COVID-19 (близкий контакт) подлежат лабораторному обследованию на COVID-19 методом ПЦР на 1-й день изоляции.

При положительном результате лабораторного обследования на COVID-19 на 1-й день изоляции контактный (близкий контакт) и отсутствии клинических проявлений COVID-19 (бессимптомное вирусоносительство) к контактному применяется тактика ведения лиц с бессимптомными формами COVID-19 согласно клиническому протоколу.

При отрицательном результате лабораторного обследования на COVID-19 на 1-й день изоляции контактный (близкий контакт) подлежит изоляции на дому (домашний карантин) при наличии условий согласно приложению 34 к настоящему постановлению.

В случае отсутствия условий для изоляции на дому рекомендуется изоляция в карантинный стационар. Затем на 7-й день изоляции проводится повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР.

При повторном отрицательном результате ПЦР-исследования на 7-день изоляции карантин и изоляция завершаются. При положительном результате ПЦР-исследования на 7-й день изоляции, тактика в отношении изолированного близкого контактного проводится как при бессимптомном вирусоносительстве.

При бессимптомном вирусоносительстве пациент подлежит медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях и изоляции на дому (домашний карантин) при наличии условий изоляции согласно приложению 34 к настоящему постановлению. При наличии факторов риска согласно утвержденного алгоритма и отсутствии условий для изоляции на дому решение о госпитализации принимается специалистом ПМСП индивидуально в каждом случае по согласованию с эпидемиологом территориального подразделения Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. На 10 день изоляции бессимптомный вирусоноситель подлежит повторному лабораторному обследованию на COVID-19 методом ПЦР. При отрицательном результате ПЦР-исследования на COVID-19 карантин завершается. При положительном результате ПЦР-исследования на COVID-19 на 10-й день изоляции, карантин продлевается до истечения 14 дня включительно, затем при отсутствии клинических признаков карантин завершается. При завершении карантина специалист ПСМП выдаёт бессимптомному вирусоносителю рекомендации о необходимости соблюдения мер профилактики COVID-19 (использование медицинской маски, антисептиков, гигиена рук, социальная дистанция). 7. Контактные лица с больным COVID-19 (потенциальный контакт) подлежат тестированию методом ПЦР при выявлении. При отрицательном результате лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР проводится разъяснение им о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки. При положительном результате ПЦР-исследования на COVID-19 тактика в отношении потенциального контактного проводится как при бессимптомном вирусоносительстве.

Порядок транспортировки контактных лиц

1. Транспортировка контактных лиц в карантин осуществляется специальным транспортом, желательно с изоляцией водительской кабины от салона, запасом защитных масок для контактных, одноразовых средств для сбора медицинских отходов.

2. Медицинские работники, водитель специального транспортного средства работают в средствах индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

3. Специальные транспортные средства до и после каждой транспортировки контактных лиц подлежат мытью и дезинфекции, защитная и рабочая одежды работников по окончании транспортирования подвергают дезинфекции.

Ранее было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой от 6 июня. Документ вносит изменения и дополнения в порядок мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в Казахстане.



