29 Июня 2022 09:35

Определен новый маршрут железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Предварительный маршрут строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан накануне обсуждался на рабочем совещании Кабинета Министров Кыргызской Республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кабмина.

На совещании министр транспорта и коммуникаций КР Эркинбек Осоев представил информацию по вопросам строительства железнодорожной магистрали, предварительный путь которой может пролегать по маршруту Торугарт – Макмал - Джалал-Абад.

По его словам, разработка соответствующего технико-экономического обоснования проекта завершится в декабре текущего года.

«Проект строительства железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекистан – это уникальный проект, реализации которого мы придаем особый приоритет. Профильным государственным органам необходимо в положенные сроки провести необходимые подготовительные работы», - подчеркнул Глава Кабмина Акылбек Жапаров.

Железнодорожный путь Китай - Кыргызстан Узбекистан - проектируемая железнодорожная магистраль, призванная соединить железные дороги трех стран и далее страны Персидского залива, Турецкую Республику с европейской сетью железных дорог.