Определен маршрут новых поисков пропавшей в горах Алматы туристки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Стало известно точное время возобновления поисков пропавшей в горах туристки Асель Панаргалиевой, а также определен маршрут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.

«13 ноября в 8:00 группа спасателей из десяти человек личного состава приступит к поисково-спасательным работам, разделившись на две группы по пять человек. В каждую группу будет включен кинологический расчет», - говорится в сообщении КЧС.

Первая группа будет следовать по маршруту от космостанции до Большого Алматинского озера, вторая выдвинется от озера до Коммунальника (бывший дом отдыха).

Ранее спасатели сообщили о прекращении поисков пропавшей в горах Алматы туристки.

К ее поиску подключились полицейские. Родственники девушки обратились с просьбой продолжить поисково-спасательную операцию.

Напомним, сообщение о происшествии поступило спасателям РОСО 10 ноября поздно вечером. Со слов родственников, пропавшая девушка в последние месяцы увлеклась горным туризмом. Еще 9 ноября она одна отправилась в сторону БАП, в 13:00 разместила в социальной сети видео с вершины. Больше туристка на связь не выходила.