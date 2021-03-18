Определен максимальный объем ставки педагогической нагрузки в вузах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК определило максимальный объем одной ставки педагогической нагрузки в вузах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Определить максимальный объем одной ставки педагогической нагрузки – не более 680 часов за учебный год. Естественно, это не обязывает вузы, которые установили педнагрузку ниже этого показателя (450 или 500 часов в год), а такие есть, повышать ее до максимального показателя. Но зато вузы, в которых одна ставка составляет 700-900 часов или выше, должны будут снизить ее до 680 часов», - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook .

Глава МОН добавил, что министерство специально приняло этот приказ сейчас, т.е. заранее, чтобы дать время руководителям вузов для реструктуризации, оптимизации своих неприоритетных расходов и увеличения доходов.

«Очевидно, что это решение вынудит вузы изменить соотношение административно-управленческого персонала и ППС, сократить другие неприоритетные расходы и в целом пересмотреть затратные статьи бюджетов. В феврале мы уже обсуждали данный вопрос с ректорами наших подведомственных вузов и договорились, что до сентября текущего года ими будет проведена необходимая работа. Советы директоров вузов и МОН будут держать на контроле ход исполнения данного поручения Президента», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что глава МОН РК подписал приказ по повышению заработной платы преподавателей вузов.