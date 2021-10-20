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    18:17, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Определен лучший сельский аким Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Определен лучший сельский аким Казахстана. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Агентства РК по делам государственной службы Ерхан Таткен, передает МИА «Казинформ».

    «В своем Послании народу Казахстана от первого сентября 2020 года Глава Государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность проведения прямых выборов сельских акимов. С этого момента усилилась значимость и актуальность конкурса «Үздік ауыл әкімі». Основная цель конкурса выявление и поощрение лучших сельских акимов, добившихся высоких практических результатов в работе, вносящих существенный вклад в развитие сельских населенных пунктов, а также ведущих активную открытую работу с населением», - отметил Е.Таткен.

    В этом году конкурс, организованный во второй раз в рамках программы «Рухани жаңғыру» Агентством по делам государственной службы, завершился 15-го октября. Для участия в нем подали заявки свыше ста акимов сельских округов со всей страны. Наиболее активными были акимы Туркестанской области – 21, Западного Казахстана –15 и Жамбылской области – 14.

    Победителем стал аким Чижинского сельского округа Таскалинского района Западно-Казахстанской области Алғадай Жамбыл, набрав наибольшее количество баллов на региональном и республиканском уровнях.

    А. Жамбыл родился и вырос в Таскалинском районе, по образованию педагог. Свою карьеру построил в родном районе. С 2019 года трудится на государственной службе.

    В финальном этапе он защищал проект по переработке мясной и молочной продукции и созданию дополнительных рабочих мест путем реализации сельскохозяйственных кооперативов.

    «Помимо этого, второе место между собой разделили Ержан Данаев – аким Полаткосшинского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области и Абдикадир Сикимбаев – аким Верхне-Аксуского сельского округа Толебийского района Туркестанской области. Третье место заняли Меруерт Мадагулова – аким сельского округа Башмачин Железинского района Павлодарской области и Айдар Исаев – аким сельского округа Айдарлы Панфиловского района Алматинской области.

    Также, в число обладателей различных номинаций вошли: аким сельского округа Тасарал Актогайского района Карагандинской области Нуржан Сеитов – «Үздік шаруашыл әкім», аким поселка Аксу города Степногорска Акмолинской области Марат Смагулов – «Ашық әкім», аким Аксуского сельского округа Жалагашского района Кызылординской области Қанат Ниетқұлов – «Үздік әлеуметтік жоба», - отметил Ерхан Таткен.

    Победитель конкурса будет награжден статуэткой «Үздік ауыл әкімі», обладатели различных номинации будут награждены почетными грамотами Председателя Агентства по делам государственной службы.


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