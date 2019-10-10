Определен круг подозреваемых по делу «Астана LRT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следствием определен круг должностных лиц по делу «Астана LRT». Об этом сообщил на брифинге руководитель второго департамента Агентстве РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следствием определен круг должностных лиц акимата столицы, ТОО «Астана LRT» и руководителей подрядных организаций, причастных к реализации проекта», - сказал Сергей Перов.

Было отмечено, что на сегодня принимаются меры по скорейшему установлению всех обстоятельств дела и дальнейшему привлечению виновных лиц к ответственности.

«Мы проверяем должностных лиц акимата и ТОО, точный круг определять не буду, но определяются полностью все лица, включая руководящий состав акимата. Более 10 человек проверяем. Сейчас проводятся следственные действия, мы определили круг лиц, которые имели отношение к подписанию документов, касательно деятельности «Астана LRТ». Мы определяем степень ответственности каждого человека», - добавил Сергей Перов.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу «Астана LRТ».