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Определен круг подозреваемых по делу «Астана LRT»

10 Октября 2019 12:38
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Определен круг подозреваемых по делу «Астана LRT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следствием определен круг должностных лиц по делу «Астана LRT». Об этом сообщил на брифинге руководитель второго департамента Агентстве РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следствием определен круг должностных лиц акимата столицы, ТОО «Астана LRT» и руководителей подрядных организаций, причастных к реализации проекта», - сказал Сергей Перов.

Было отмечено, что на сегодня принимаются меры по скорейшему установлению всех обстоятельств дела и дальнейшему привлечению виновных лиц к ответственности.

«Мы проверяем должностных лиц акимата и ТОО, точный круг определять не буду, но определяются полностью все лица, включая руководящий состав акимата. Более 10 человек проверяем. Сейчас проводятся следственные действия, мы определили круг лиц, которые имели отношение к подписанию документов, касательно деятельности «Астана LRТ». Мы определяем степень ответственности каждого человека», - добавил Сергей Перов.

Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу «Астана LRТ».

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Ключевые слова: Нур-Султан, Борьба с преступностью,
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Серик Сабеков

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