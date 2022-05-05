5 Мая 2022 11:13

Определен дефицит бюджета Казахстана в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дефицит бюджета в 2022 году будет определен на уровне 3,3% валового внутреннего продукта (ВВП). Такой прогноз озвучил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дефицит бюджета в 2022 году предлагается определить на уровне 2 978 млрд тенге, или 3,3% ВВП», – заявил Алибек Куантыров, представляя уточнения прогноза макроэкономических и бюджетных показателей на 2022 год в Сенате.

По прогнозу Национального банка, экспорт увеличится до 72,2 млрд долларов США. Импорт составит 40,2 млрд долларов США. Инфляция определена в коридоре 8-10%, уточнил спикер.

Глава Миннацэкономики отметил, что на основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз по доходам бюджета.

«Доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в объеме 10,2 трлн тенге, что на 955 млрд тенге выше утвержденного плана. Размер гарантированного трансферта из Национального фонда будет увеличен до 4 030 млрд тенге, или на 1 630 млрд тенге. Средства будут направлены на реализацию поручений Главы государства», – сообщил Алибек Куантыров.

Расходы республиканского бюджета предлагается определить в объеме 18,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге относительно скорректированного объема, добавил глава ведомства.

В заключение Куантыров заявил, что уточнение прогноза макропоказателей и бюджетных параметров на 2022 год направлено в первую очередь на реализацию поручений Главы государства и основных положений принимаемых документов оперативного и системного характера.