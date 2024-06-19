Оправдательный приговор блогеру-насильнику отменили в Казахстане

Суд пересмотрел дело блогера Ерханата, признанного виновным в изнасиловании, но позже оправданного. Об этом передает агентство Kazinform.

- Судебной коллегией по уголовным делам рассмотрено уголовное дело в отношении Д.Ерханата. Судебный процесс в соответствии со ст.29 УПК проведён в закрытом режиме. Ранее приговором суда первой инстанции Ерханат был признан виновным в изнасиловании (ст.120 ч.1 УК). Ему назначено 5 лет лишения свободы. Апелляционной инстанцией был отменен приговор суда первой инстанции и вынесен оправдательный вердикт, - сообщили в пресс-службе Верховного суда.