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    21:08, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Оправдательный приговор блогеру-насильнику отменили в Казахстане

    суд
    Фото: Kazinform

    Суд пересмотрел дело блогера Ерханата, признанного виновным в изнасиловании, но позже оправданного. Об этом передает агентство Kazinform.

    - Судебной коллегией по уголовным делам рассмотрено уголовное дело в отношении Д.Ерханата. Судебный процесс в соответствии со ст.29 УПК проведён в закрытом режиме. Ранее приговором суда первой инстанции Ерханат был признан виновным в изнасиловании (ст.120 ч.1 УК). Ему назначено 5 лет лишения свободы. Апелляционной инстанцией был отменен приговор суда первой инстанции и вынесен оправдательный вердикт, - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

    Изучив материалы уголовного дела, коллегия признала вину Ерханата доказанной.

    - Доводы стороны защиты опровергаются собранными доказательствами. Иная информация в силу требований закона не подлежит изложению. На основании изложенного, кассационная коллегия отменила оправдательный вердикт и оставила в силе обвинительный приговор суда первой инстанции, - резюмировали в ведомстве.

    Теги:
    Бытовое насилие Верховный суд Суды Борьба с преступностью Криминал
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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