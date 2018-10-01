Оправданы 8 осужденных по уголовным делам - Верховный суд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кассационной коллегией Верховного Суда оправданы 8 человек по представлению председателя ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пересмотрены семь постановлений судов первой инстанции в отношении Айслу Жалгасбаевой, Тәуіржана Саттарова, Альберта Даукантаса, Құрбанай Кадыр, Жайнагуль Бердигалиевой, Жанат Сызбаевой, Жадыры Мамытбековой. Согласно им, суды первой инстанции дела в отношении данных лиц прекратили по ст. 68 ч. 1 УК РК по нереабилитирующим основаниям за покушение на совершение уголовного проступка.

Также пересмотрен один приговор по делу Бекежана Ержанова», - написал в Facebook пресс-секретарь Верховного суда Болат Кальянбеков.



Он пояснил, что Ержанов приговором суда первой инстанции был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, что также является нереабилитирующим основанием.

«По итогам пересмотра, кассационная инстанция оправдала всех осужденных за отсутствием состава преступления. Данный вывод основывался на следующем. В действиях осужденных отсутствует состав оконченного уголовного правонарушения. Их деяние относится к уголовным проступкам. Согласно ч. 4 ст.24 УК уголовная ответственность наступает только за покушение на преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое, а также за покушение на террористическое преступление. Уголовная ответственность за покушение на совершение уголовного проступка законом не предусмотрена», - добавил Б. Кальянбеков.

За всеми оправданными признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.