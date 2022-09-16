Оправданная судом полковник полиции в Костанае восстановлена в должности

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Представшая ранее перед судом за сбор денежных средств с сотрудников полиции заместитель начальника следственного управления департамента полиции Костанайской области Айгуль Маманова, а позже оправданная судом, восстановлена в своей должности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной суд.

В апреле 2021 года заключением Дисциплинарной комиссии департамента полиции Костанайской области заместитель начальника следственного управления ДП Костанайской области Маманова была уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам (за превышение власти и должностных полномочий).

Приговором суда №2 города Костаная в апреле Маманова была признана невиновной в совершении уголовного правонарушения и оправдана.

«Для восстановления на службе в департаменте полиции Костанайской области Маманова обратилась в суд с иском об отмене приказа об увольнении и восстановлении на службе, оплате за время вынужденного прогула, взыскании морального вреда и расходов на оказание юридической помощи. Судом установлено, что приказ об увольнении был издан, когда Маманова находилась на амбулаторном лечении. Материалами служебного расследования также не раскрыто, в чем выражен дисциплинарный проступок.

Решением Костанайского городского суда от 1 сентября 2022 года иск удовлетворен частично: приказ об увольнении с должности заместителя начальника управления – начальника отдела зонального контроля Следственного управления ДП Костанайской области полковника полиции признан незаконным и отменен, а Маманова восстановлена на прежнюю должность в органы внутренних дел»,- сообщили в облсуде.

Также взыскан утраченный заработок за время вынужденного прогула.

Вынесено частное определение в адрес начальника департамента полиции Костанайской области. Решение не вступило в законную силу.