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    22:28, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Оправданная судом полковник полиции в Костанае восстановлена в должности

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Представшая ранее перед судом за сбор денежных средств с сотрудников полиции заместитель начальника следственного управления департамента полиции Костанайской области Айгуль Маманова, а позже оправданная судом, восстановлена в своей должности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной суд.

    В апреле 2021 года заключением Дисциплинарной комиссии департамента полиции Костанайской области заместитель начальника следственного управления ДП Костанайской области Маманова была уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам (за превышение власти и должностных полномочий).

    Приговором суда №2 города Костаная в апреле Маманова была признана невиновной в совершении уголовного правонарушения и оправдана.

    «Для восстановления на службе в департаменте полиции Костанайской области Маманова обратилась в суд с иском об отмене приказа об увольнении и восстановлении на службе, оплате за время вынужденного прогула, взыскании морального вреда и расходов на оказание юридической помощи. Судом установлено, что приказ об увольнении был издан, когда Маманова находилась на амбулаторном лечении. Материалами служебного расследования также не раскрыто, в чем выражен дисциплинарный проступок.

    Решением Костанайского городского суда от 1 сентября 2022 года иск удовлетворен частично: приказ об увольнении с должности заместителя начальника управления – начальника отдела зонального контроля Следственного управления ДП Костанайской области полковника полиции признан незаконным и отменен, а Маманова восстановлена на прежнюю должность в органы внутренних дел»,- сообщили в облсуде.

    Также взыскан утраченный заработок за время вынужденного прогула.

    Вынесено частное определение в адрес начальника департамента полиции Костанайской области. Решение не вступило в законную силу.


    Теги:
    Суды Костанайская область Правоохранительные органы
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