27 Июля 2022 18:07

Оправдан осужденный за кражу 416 млн тенге у банка костанайский предприниматель

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Осужденный летом прошлого года за кражу 416 млн тенге у «Альфа-банка» финансовый директор ТОО «ОМ - Трейдинг» оправдан Верховным судом РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается на сайте Верховного суда РК, удовлетворено кассационное ходатайство адвоката и отменены судебные акты в отношении В.Федина.

В ноябре 2021 года В. Федин за кражу имущества в особо крупном размере был приговорен к 7 годам лишения свободы.

«По материалам дела, Федин переводил денежные средства через мобильное приложение на карточные счета других лиц во время сбоя программного обеспечения банка. В результате банку причинен ущерб на сумму более 400 млн тенге. Сам Федин пояснял, что, являясь финансовым директором ТОО и обладателем платиновой карты, подумал, что банком открыт безлимит. В то же время установлено, что сбой произошел из-за недостатков самого программного обеспечения. Федин не совершал никаких действий по воздействию на информационную систему банка. Переводы денежных средств в период сбоя совершены не только Фединым, но и другими 35 клиентами банка. Но в отношении других вопрос об уголовной ответственности не ставился», - говорится в сообщении суда.

Размер ущерба был определен органами уголовного преследования на основании только показаний представителя банка и выписок с карточного счета. Не были проведены судебные экспертизы.

«Не принято во внимание, что публичным договором банковского обслуживания за «техническую» задолженность держателя карточки перед банком (при превышении платежного лимита) предусмотрена гражданско-правовая, а не уголовная ответственность. Основываясь на этих обстоятельствах, кассация прекратила уголовное дело и освободила Федина из-под стражи. За ним признано право на реабилитацию», - отмечается в сообщении Верховного суда РК.