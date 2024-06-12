Опра Уинфри была госпитализирована

70-летняя Опра Уинфри, американская телеведущая, была госпитализирована из-за проблем с желудком. Об этом рассказала ее лучшая подруга и журналистка Гейл Кинг, передает агентство Kazinform со ссылкой на Los Angeles Times.

Кинг рассказала об этом во вторник в «CBS Mornings», объясняя отсутствие Уинфри на новостной программе. Она сказала, что бывшая королева дневного телевидения нуждалась в медицинской помощи из-за сильного желудочного гриппа.

- Вчера она говорила, что справится. У нее проблема с желудком – желудочный грипп. Но позже она оказалась в больнице из-за обезвоживания. Ей поставили капельницу, так что все очень серьезно. Надеюсь, что она будет в порядке и не рассердится на меня за то, что я поделилась. Но я хочу объяснить, как для нее важно здесь быть сегодня с вами и она переживала из-за своего отсутствия, — сказала подруга Уинфри.

Представитель Уинфри подтвердил газете The Times, что она идет на поправку.

- Уинфри выздоравливает и получает капельницу из-за обезвоживания по рекомендации врача. Она отдыхает и чувствует себя все лучше с каждым днем, — сообщил представитель по электронной почте.

Представитель не уточнил, как долго Уинфри находилась в больнице и что стало причиной заболевания.

Сейчас Уинфри вернулась домой после лечения, которое, как сообщают СМИ, «не связано с препаратами для похудения».

В декабре Опра Уинфри рассказала журналу People, что использовала препарат для похудения, не раскрыв его название. Применяла его из-за изменений образа жизни и для поддержания веса.