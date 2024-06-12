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    14:52, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Опра Уинфри была госпитализирована

    Опра Уинфри была госпитализирована
    Фото: oprah / instagram

    70-летняя Опра Уинфри, американская телеведущая, была госпитализирована из-за проблем с желудком. Об этом рассказала ее лучшая подруга и журналистка Гейл Кинг, передает агентство Kazinform со ссылкой на Los Angeles Times.

    Кинг рассказала об этом во вторник в «CBS Mornings», объясняя отсутствие Уинфри на новостной программе. Она сказала, что бывшая королева дневного телевидения нуждалась в медицинской помощи из-за сильного желудочного гриппа.

    - Вчера она говорила, что справится. У нее проблема с желудком – желудочный грипп. Но позже она оказалась в больнице из-за обезвоживания. Ей поставили капельницу, так что все очень серьезно. Надеюсь, что она будет в порядке и не рассердится на меня за то, что я поделилась. Но я хочу объяснить, как для нее важно здесь быть сегодня с вами и она переживала из-за своего отсутствия, — сказала подруга Уинфри.

    Представитель Уинфри подтвердил газете The Times, что она идет на поправку.

    - Уинфри выздоравливает и получает капельницу из-за обезвоживания по рекомендации врача. Она отдыхает и чувствует себя все лучше с каждым днем, — сообщил представитель по электронной почте. 

    Представитель не уточнил, как долго Уинфри находилась в больнице и что стало причиной заболевания.

    Сейчас Уинфри вернулась домой после лечения, которое, как сообщают СМИ, «не связано с препаратами для похудения».

    В декабре Опра Уинфри рассказала журналу People, что использовала препарат для похудения, не раскрыв его название. Применяла его из-за изменений образа жизни и для поддержания веса.

    Теги:
    Здоровье В мире Новости шоу-бизнеса в мире Звезды Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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