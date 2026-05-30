    Оппозиция Венесуэлы призвала провести свободные выборы при посредничестве США

    Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала власти страны начать переговоры при посредничестве США и провести свободные президентские выборы, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansi.

    Фото: instagram / @mariacorinamachado

    В заявлении, опубликованном в соцсети X, говорится о необходимости провести «свободные, прозрачные и суверенные» выборы с участием международных наблюдателей.

    Оппозиция Венесуэлы также потребовала распустить Национальный избирательный совет (CNE) и принять меры для восстановления доверия и нормализации политической ситуации в стране.

    Среди основных требований — освобождение всех политических заключенных, включая гражданских и военных, а также гарантии безопасного возвращения венесуэльцев, находящихся в эмиграции.

    Мария Корина Мачадо заявила, что Венесуэле необходим широкий политический диалог с участием гражданского общества, партий, профсоюзов, университетов, церквей и молодежных организаций.

    Оппозиция также поддержала предложенный США трехэтапный план для Венесуэлы, который включает стабилизацию ситуации, восстановление экономики и переходный политический период.

    Ранее Мачадо заявила, что готова баллотироваться на пост президента Венесуэлы в случае проведения честных и свободных выборов.

    Жанар Альжанова
