Оппозиция Турции в ожидании: Кылычдароглу не исключает возвращения

В Турции набирают обороты внутриполитические споры, связанные с Съездом оппозиционной партии, прошедшим два года назад. Тогда, как утверждается, Кемаль Кылычдароглу был смещён с поста председателя, а его место занял нынешний лидер партии Озгюр Озель.

Судебное разбирательство по итогам того съезда назначено на 30 июня. Накануне заседания Кылычдароглу сделал громкое заявление: если суд признает курултай недействительным, он готов вновь возглавить партию.

Об этом бывший лидер Республиканской народной партии рассказал в интервью газете Sözcü, подчеркнув, что сам не подавал иск — процесс инициировали делегаты, называющие себя реформаторами.

Он также отметил, что, несмотря на вызов на допрос, решил не участвовать в процессуальных действиях, чтобы не превращать РНП в политическое зрелище.

– Я не могу допустить, чтобы Республиканскую народную партию передали под внешнее управление! Не для того я 13 лет строил партию, чтобы ее в одночасье уничтожили назначенные сверху бюрократы! – говорит политик.

Курултай, состоявшийся в ноябре 2023 года, уже вызвал множество вопросов. После избрания Озеля появились слухи о возможных манипуляциях, в том числе о подкупе делегатов. Вскоре после этого президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал Съезд «сомнительным», и было инициировано официальное расследование. Теперь будущее РНП может зависеть от судебного решения, которое поставит под сомнение легитимность смены лидера.

Если Курултай будет признан недействительным, Кылычдароглу, по его словам, «без колебаний» вновь возьмет на себя руководство партией, чтобы защитить ее от возможного внешнего управления, так называемого «кайюма» (тур.: kayyum). В случае его возвращения проведение нового Съезда станет возможным лишь через год, что может значительно изменить расстановку сил в оппозиции.

Политические круги уже активно обсуждают возможное возвращение Кылычдароглу. Некоторые считают, что это укрепит кемалистское ядро партии, другие - что это приведет к новому внутреннему кризису в РНП.

Решение суда в конце июня обещает стать поворотным моментом для одной из старейших оппозиционных партий Турции.

Ранее мы писали о том, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые прокомментировал задержание мэра Стамбула. К слову, он раскритиковал оппозицию за попытки политизировать внутренние проблемы.