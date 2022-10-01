Оппозиция выдвинула своего кандидата в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Общенациональная социал-демократическая партия выдвинула своего кандидата в Президенты Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в штабе партии, оппозиция вступила в президентскую гонку, кандидатом от оппозиции стал Нурлан Ауесбаев.

Нурлану Ауесбаеву 65 лет. Он родился 17 мая 1957 года в Южно-Казахстанскй области (ныне Туркестанская), является председателем астанинского филиала Общенациональной социал-демократической партии, по специальности – юрист-экономист.

Ранее сообщалось, что народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвинула своего кандидата на внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. На внеочередном XX съезде партии делегаты проголосовали за кандидатуру Жигули Дайрабаева.













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