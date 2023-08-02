Опоздавшая на рейс Астана-Шымкент пассажирка напала на сотрудницу авиакомпании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Серьезные телесные повреждения нанесла сотруднице FlyArystan опоздавшая на рейс пассажирка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.



«23 июля 2023 года пассажир авиакомпании FlyArystan опоздала на рейс Астана-Шымкент. Требуя пропустить ее на рейс, женщина выражалась нецензурной бранью и напала на сотрудницу FlyArystan», - проинформировали в авиакомпании.

В ходе выяснения всех обстоятельств было установлено, что пассажирка начала кидать тяжелые предметы в сотрудников FlyArystan на стойке регистрации, после отказа принять на рейс по причине опоздания. Пассажирка вела себя агрессивно и нанесла серьезные телесные повреждения, утверждают в компании. На данный момент авиакомпания оказывает максимальную поддержку сотруднице в реабилитации, а также работает над привлечением к ответственности деструктивного пассажира.

«Наши сотрудники заслуживают право на безопасную рабочую среду. Мы не приемлем нападения и оскорбления. Почему 170 пассажиров должны ждать одного опоздавшего? Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этого пассажира к полной ответственности, и чтобы этот пассажир больше никогда не мог воспользоваться нашими услугами», - сообщил управляющий директор FlyArystan Эдриан Хамильтон-Маннс.

В авиакомпании напомнили, что правило и сроки своевременного прибытия на рейс закреплены законодательством Казахстана. Соблюдение данных сроков критично в авиационной отрасли для обеспечения безопасного полета.