Опоздал, но победил: историей успеха Магнуса Карлсена поделились в Казахстанской федерации шахмат

19 Января 2023, 18:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстанской федерации шахмат поделились историей успеха чемпиона мира по блиц-шахматам Магнуса Карлсена. В федерации подробно рассказали о том, как шахматист несмотря на опоздание одержал победу на турнире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время проведения чемпионата мира по блиц-шахматам в Алматы норвежский шахматист Магнус Карлсен прибежал на турнир с опозданием в спортивной одежде, что противоречит дресс-коду FIDE. В Казахстанской федерации шахмат рассказали подробности случая.

«За один день до начала чемпионата мы организовали экскурсию на Медео и Шымбулак для ряда участников, включая Магнуса Карлсена. У Магнуса эта экскурсия вызвала восторг. Когда мы его подняли на самую высшую точку Шымбулака на 3200 метров, он увидел гору. Он сразу решил взобраться, сказал, что увлекается хайкингом, продемонстрировал потрясающий уровень своей физической подготовки. Он не просто поднялся на эту гору. Он на нее практически забежал. Некоторые коллеги за ним последовали, но мы внизу остались, поскольку мы видели, на какой скорости он взбирается. Он намного опередил всех остальных. Потом спустился, был в прекрасном расположении духа.

На следующий день не по нашему приглашению, а по собственной инициативе попросил выделить ему автомобиль с сопровождением и поехал с утра до тура на гору. На обратном пути он попал в пробку, практически опоздал на соревнования. Забежал в спортивной одежде, нарушив пресс-код. В перерыве успел одеться по регламенту. На первой партии он опоздал с очень серьезной временной форой, начали блиц-партию: 29 секунд против 3 минут. Магнус справился и сумел одержать победу», - поделился вице-президент РОО «Казахстанская шахматная федерация» Дармен Садвакасов.

Исполнительный директор федерации Гульмира Даулетова добавила, что шахматиста заранее предупредили о том, что он может опоздать на турнир.

«Он настоял на том, что ему нужно выспаться, что горы ему помогли выиграть чемпионат мира по рапиду. Как раз начинался блиц, он решил снова впитать в себя силу гор и еще раз поднялся. Он полностью взял на себя ответственность за то, что, возможно, опоздает», - добавила она.