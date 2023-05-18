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Опоры освещения устанавливают на окраинах Темиртау

Автор:  
Агата Мухамеджанова
18 Мая 2023, 18:35
Опоры освещения устанавливают на окраинах Темиртау Фото: пресс-служба акимата города Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Темиртау жители окраины микрорайона Отрадное более трех лет жили без центрального электричества и освещали свои дома с помощью генераторов. На днях им установили опоры освещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы получили земельные участки на окраине Отрадного пять лет назад. Два года строили жилье, зная, что здесь нет коммуникаций. Но нам нужно было освоить участки. Все надеялись, что после возведения домов к нам протянут электролинии. Но это оказалось не так-то просто. Недавно мы с соседями были на приеме у акима города. Он нас выслушал и обещал помочь. Всего через 10 дней у нас уже установили 13 опор освещения. Нам нужно только завести электричество к себе домой», – сказала жительница микрорайона Нагимаш Аинова.

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Все расходы по установке опор взяла на себя компания-услугодатель.

Также в этом году для жителей окраины Отрадного провели кабельный интернет, продлили маршрут автобуса.

В скором времени в микрорайоне начнутся работы по асфальтированию центральной дороги. Благоустройство будет продолжено и дальше.

В Темиртау также в этом году планируется установить 250 опор уличного освещения, большую часть из них – в частном секторе города.

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Энергетика   Карагандинская область   ЖКХ  
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