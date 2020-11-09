Опоры фонарей обновят впервые за 60 лет на проспекте в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске обновляют опоры уличного освещения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города Жаксылык Омар в Instagram сообщил, что на проспекте Шакарима начаты работы по монтажу опор уличного освещения.

«На участке от проспекта Абая до улицы Добролюбова в ближайшие дни будут смонтированы 109 опор. Замена опор на проспекте не проводилась с 1959 года. Фундаментная часть уже смонтирована полностью. Осталось установить надземные элементы. Стоит отметить, что опоры будут использоваться не только для монтажа светильников. На 84 опоры также будет закреплена существующая контактная сеть трамвая. Это решает ещё одну актуальную проблему проспекта - ранее трамвайный кабель крепился к жилым домам и был расположен на низком уровне. Это доставляло дискомфорт как жителям домов, так и автолюбителям. Теперь этот вопрос будет решен», - сообщил Ж.Омар.