Опорный пункт и служебное жилье участкового впервые совместили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области впервые в истории местной полиции участковый пункт полиции совместили со служебным жильем инспектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на новый формат работы перешел участковый Новомихайловского сельского округа Олжас Шаяхметов.

Здание, в котором будет проживать и работать участковый, начали строить в декабре прошлого года по программе государственно-частного партнерства. Площадь – более 100 квадратных метров. Есть прилегающая благоустроенная территория с насаждениями, двор, приусадебный участок. В опорный пункт вывели изображение с 22 камер видеонаблюдения, установленных в здании местной школы и в общественных местах села Новомихайловки. Обеспечили участкового планшетом, видеожетоном. Вручили О. Шаяхметову новую служебную автомашину Chevrolet Cobalt.

«В своем Послании президент страны поставил задачу – работать по принципу «полиция шаговой доступности». В этом ключевая роль отводится участковому инспектору. Такой подход к организации работы сотрудников полиции должен способствовать более эффективной работе, оперативному реагированию на сообщения людей. Это позволит участковому инспектору быть доступным и узнаваемым. Работа в новом формате с населением будет продолжена и в других районах области», – сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.



