Оползни в Кении: 29 человек погибли в результате стихии

НАЙРОБИ. КАЗИНФОРМ - 29 человек погибли в результате оползней, вызванных плохими погодными условиями в Кении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Как сообщается, оползни, затронувшие деревни Ньяркулян и Паруа в округе Западный Покот, неподалеку от границы с Угандой, были вызваны проливными дождями.

По словам местных чиновников, дороги, ведущие к деревням затоплены, а также оползни снесли один мост.

Президент Ухуру Кеньятту в своем заявлении выразил соболезнования родственникам и друзьям погибших.

Кеньятта также отметил в своем заявлении, что был нанесен серьезный вред инфраструктуре округа. Он поручил вооруженным силам и спасательным службам в этом районе оказывать помощь пострадавшим.

По предварительным данным, к настоящему моменту среди погибших числятся семь детей.

Министр внутренних дел страны Фред Матианги подтвердил, что спасательные операции «продолжаются», добавив, что «суровые погодные условия» мешает полноценно оценить размеры нанесенного оползнем ущерба.

На изображениях, распространяемых в социальных сетях, видны деревья, грязь и различные обломки, разбросанные по дорогам округа.

18 ноября метеорологическая служба Кении предупредила о надвигающихся проливных дождях, рекомендовав людям в районах, подверженных оползням, быть в состоянии «повышенной готовности».

В последние недели ливни обрушились на многие страны в восточной части Африки.

Оползни и внезапные наводнения привели к гибели людей в Эфиопии и Танзании, в то время как сотни тысяч человек оказались без крыши над головой в Сомали в результате проливных дождей.