Оползень сошел в Кыргызстане, эвакуированы жители 18 домов

БИШКЕК. КАБАР- КАЗИНФОРМ - В Узгенском районе Ошской области сошел оползень объемом примерно 1 млн кубометр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций КР, эвакуированы жители 18 домов, находящихся в 300 метрах от схода оползня.

«Службой общественной безопасности Узгенского района объявлена тревога, проводятся профилактические мероприятия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оползень начал активизироваться весной 2017 года. Сотрудниками департамента мониторинга и прогнозирования МЧС КР 5 сентября 2022 года было вынесено заключение о необходимости переселения жителей 18 жилых домов, признанных опасными.