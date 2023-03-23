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Оползень сошел в Кыргызстане, эвакуированы жители 18 домов

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Марта 2023, 10:24
Оползень сошел в Кыргызстане, эвакуированы жители 18 домов Фото: kabar.kg

БИШКЕК. КАБАР- КАЗИНФОРМ - В Узгенском районе Ошской области сошел оползень объемом примерно 1 млн кубометр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций КР, эвакуированы жители 18 домов, находящихся в 300 метрах от схода оползня.

«Службой общественной безопасности Узгенского района объявлена тревога, проводятся профилактические мероприятия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оползень начал активизироваться весной 2017 года. Сотрудниками департамента мониторинга и прогнозирования МЧС КР 5 сентября 2022 года было вынесено заключение о необходимости переселения жителей 18 жилых домов, признанных опасными.

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