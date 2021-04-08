РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:29, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Оползень сошел в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Медеуском районе Алматы сошел оползень, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом инциденте сообщил пользователь Facebook Виктор Ким.


    По информации акимата Медеуского района был организован выезд совместно с сотрудниками Управления по ЧС Медеуского района.

    «При визуальном осмотре установлено, что имеется, обрыв дороги протяженностью более 30 метров. Для предотвращения чрезвычайной ситуации временно была натянута сигнальная лента. После предоставления рекомендации по принятию мер, будет рассматриваться вопрос ремонта с укреплением дороги», - отметили в акимате.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Акимат Видео Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!