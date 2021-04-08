Оползень сошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Медеуском районе Алматы сошел оползень, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом инциденте сообщил пользователь Facebook Виктор Ким.

По информации акимата Медеуского района был организован выезд совместно с сотрудниками Управления по ЧС Медеуского района.

«При визуальном осмотре установлено, что имеется, обрыв дороги протяженностью более 30 метров. Для предотвращения чрезвычайной ситуации временно была натянута сигнальная лента. После предоставления рекомендации по принятию мер, будет рассматриваться вопрос ремонта с укреплением дороги», - отметили в акимате.