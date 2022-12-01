НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Оползень сошел на шоссе в Бразилии: жертвы и десятки пропавших без вести

1 Декабря 2022, 16:32
Оползень сошел на шоссе в Бразилии: жертвы и десятки пропавших без вести

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере два человека погибли и десятки пропали без вести после того, как оползень обрушил участок шоссе в штате Парана на юге Бразилии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

По данным властей, около 20 легковых и грузовых автомобилей были смыты грязевыми потоками, хлынувшими вниз по крутому склону после проливного дождя.

Спасатели говорят, что плохая погода и удаленность места происшествия осложнили поисковые работы.

По данным пожарных, пропавшими без вести числятся от 30 до 50 человек. В надежде найти выживших были задействованы беспилотники с тепловизорами

Фото: AFP PHOTO / SANTA CATARINA FIRE DEPARTMENT


Теги:
Новости по теме
Авария ликвидирована, подача газа возобновлена – акимат Алматинской области
Очередная крупная авария произошла на водопроводе в Петропавловске
Экс-аким Павлодарской области извинился перед жителями Экибастуза
Читайте также
Авария ликвидирована, подача газа возобновлена – акимат Алматинской области
Очередная крупная авария произошла на водопроводе в Петропавловске
Экс-аким Павлодарской области извинился перед жителями Экибастуза
Теннисист из Казахстана с победы стартовал на турнире в Бразилии
Землетрясение произошло в 280 км от Алматы
Ребенок стал инвалидом: астанчанка намерена подать в суд на врачей
Ценовой сговор выявила столичная прокуратура
США и Великобритания провели межведомственную встречу по малым и средним предприятиям
Новости партнеров
Популярное
1 Новый аким назначен в СКО
2 Премьер-Министр РК прибыл в Экибастуз
3 Олег Крук назначен временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области
4 Кумар Аксакалов назначен акимом Костанайской области
5 Марат Султангазиев переназначен акимом Алматинской области

Лента новостей

https://www.inform.kz/ru/opolzen-soshel-na-shosse-v-brazilii-zhertvy-i-desyatki-propavshih-bez-vesti_a4008515
https://www.inform.kz/ru/opolzen-soshel-na-shosse-v-brazilii-zhertvy-i-desyatki-propavshih-bez-vesti_a4008515