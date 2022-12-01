Оползень сошел на шоссе в Бразилии: жертвы и десятки пропавших без вести

1 Декабря 2022, 16:32

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере два человека погибли и десятки пропали без вести после того, как оползень обрушил участок шоссе в штате Парана на юге Бразилии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

По данным властей, около 20 легковых и грузовых автомобилей были смыты грязевыми потоками, хлынувшими вниз по крутому склону после проливного дождя.

Спасатели говорят, что плохая погода и удаленность места происшествия осложнили поисковые работы.

По данным пожарных, пропавшими без вести числятся от 30 до 50 человек. В надежде найти выживших были задействованы беспилотники с тепловизорами

Фото: AFP PHOTO / SANTA CATARINA FIRE DEPARTMENT