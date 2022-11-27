Оползень сошел на итальянском острове Искья, есть погибшие

27 Ноября 2022, 10:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более десяти человек числятся пропавшими без вести после схода оползня на южном итальянском острове Искья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Оползень был вызван проливными дождями, разрушены несколько домов. В префектуре Неаполя сообщили о спасении семьи с грудным ребенком. Погодные условия затрудняют поисково-спасательные работы.

Позже власти Неаполя сообщили, что обнаружили тело женщины на площади Майо в Казамиччиола-Терме. Этот район был одним из первых, куда выехали спасатели.

«Есть первая подтвержденная жертва, еще около десяти человек числятся пропавшими без вести», - сказал мэр Неаполя Гаэтано Манфреди.

Городок Казамиччола-Терме с населением 8 000 человек уже пережил землетрясение в 2017 году, тогда погибли два человека.

Фото: Reuters, ba.n1info.com