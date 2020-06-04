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Оползень смыл в море восемь домов в Норвегии
4 Июня 2020 21:07
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БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Сошедший в среду на севере Норвегии оползень смыл в море восемь строений, процесс был запечатлен на видео, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Local.
До сих пор нет никаких сообщений о погибших или пострадавших в результате схода оползня шириной 800 метров и толщиной 40 метров. Чрезвычайные службы оценивают риски повторных оползней на местности.
«У нас все еще есть сотрудники на месте, работающие над оценкой безопасности возникновения новых оползней», - приводятся слова представителя полиции норвежской провинции Финнмарк.
— inform.kz inform.kz
Ключевые слова: Происшествия, Евросоюз,
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