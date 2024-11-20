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    11:45, 20 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Оползень произошел в турецком Ризе: имеются жертвы

    В турецкой провинции Ризе в районе Чайели произошел оползень, ставший причиной трагедии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Оползень произошел в турецком Ризе: имеются жертвы
    Фото: Anadolu ajansı

    Согласно предварительным данным, стихия унесла жизнь одного человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

    Инцидент произошел после сильных дождей, которые обрушились на регион и вызвали опасные геологические процессы. Местные власти и спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим и оценить масштабы разрушений.

    оползень
    Фото: Anadolu ajansı

    Мэр Чайели Исмаил Хаккы Чифтчи призвал жителей соблюдать осторожность, особенно в районах, подверженных риску оползней.

    — Сезон дождей требует от нас бдительности. Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия подобных происшествий», — сказал градоначальник.

    оползень
    Фото: Anadolu ajansı

    Ситуация с оползнями в Черноморском регионе Турции остается актуальной из-за природных особенностей местности. Специалисты рекомендуют усилить мониторинг геологических процессов и принимать дополнительные меры для предотвращения трагических последствий.

    В настоящее время ведутся работы по расчистке территории и восстановлению пострадавших участков. Власти продолжают изучать обстоятельства случившегося.

    Ранее в горных районах Черноморья турецких провинций Ризе, Артвин, Гиресун, Орду и Трабзон наблюдались обильные снегопады. Там круглосуточно проводились работы по расчистке снега.

    Теги:
    Турция Мировые новости Оползень
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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