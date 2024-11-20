Оползень произошел в турецком Ризе: имеются жертвы
В турецкой провинции Ризе в районе Чайели произошел оползень, ставший причиной трагедии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Согласно предварительным данным, стихия унесла жизнь одного человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
Инцидент произошел после сильных дождей, которые обрушились на регион и вызвали опасные геологические процессы. Местные власти и спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим и оценить масштабы разрушений.
Мэр Чайели Исмаил Хаккы Чифтчи призвал жителей соблюдать осторожность, особенно в районах, подверженных риску оползней.
— Сезон дождей требует от нас бдительности. Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия подобных происшествий», — сказал градоначальник.
Ситуация с оползнями в Черноморском регионе Турции остается актуальной из-за природных особенностей местности. Специалисты рекомендуют усилить мониторинг геологических процессов и принимать дополнительные меры для предотвращения трагических последствий.
В настоящее время ведутся работы по расчистке территории и восстановлению пострадавших участков. Власти продолжают изучать обстоятельства случившегося.
Ранее в горных районах Черноморья турецких провинций Ризе, Артвин, Гиресун, Орду и Трабзон наблюдались обильные снегопады. Там круглосуточно проводились работы по расчистке снега.