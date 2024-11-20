Оползень произошел в турецком Ризе: имеются жертвы

Согласно предварительным данным, стихия унесла жизнь одного человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел после сильных дождей, которые обрушились на регион и вызвали опасные геологические процессы. Местные власти и спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим и оценить масштабы разрушений.

Фото: Anadolu ajansı

Мэр Чайели Исмаил Хаккы Чифтчи призвал жителей соблюдать осторожность, особенно в районах, подверженных риску оползней.

— Сезон дождей требует от нас бдительности. Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы минимизировать последствия подобных происшествий», — сказал градоначальник.

Фото: Anadolu ajansı

Ситуация с оползнями в Черноморском регионе Турции остается актуальной из-за природных особенностей местности. Специалисты рекомендуют усилить мониторинг геологических процессов и принимать дополнительные меры для предотвращения трагических последствий.

В настоящее время ведутся работы по расчистке территории и восстановлению пострадавших участков. Власти продолжают изучать обстоятельства случившегося.

Ранее в горных районах Черноморья турецких провинций Ризе, Артвин, Гиресун, Орду и Трабзон наблюдались обильные снегопады. Там круглосуточно проводились работы по расчистке снега.