Оползень обрушился на дорогу в Восточно-Казахстанской области

В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области произошел оползень, передает агентство Kazinform.

Из-за непрекращающихся дождей с горы сошел оползень, что затруднило движение транспорта на 12-м километре дороги местного значения «Маралды-Ушбулак» в Курчумском районе.

- Почва, просачивающаяся ниже горы, перекрыла участок дороги длиной 50 - 100 метров. В настоящее время на этом участке дороги дежурят сотрудники дорожно-транспортной полиции, - сообщили в акимате ВКО.

Фото: акимат ВКО

На место происшествия были направлены руководители ответственных учреждений района, а именно заместитель акима района, отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, коммунальное хозяйство «Курчум», специалисты учреждения «Казселезащита» из Усть-Каменогорска.

Ситуация находится на личном контроле акима района.