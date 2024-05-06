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    15:45, 06 Май 2024 | GMT +6

    Оползень обрушился на дорогу в Восточно-Казахстанской области

    Оползень обрушился на дорогу в Восточно-Казахстанской области
    Фото: акимат ВКО

    В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области произошел оползень, передает агентство Kazinform.

    Из-за непрекращающихся дождей с горы сошел оползень, что затруднило движение транспорта на 12-м километре дороги местного значения «Маралды-Ушбулак» в Курчумском районе.

    - Почва, просачивающаяся ниже горы, перекрыла участок дороги длиной 50 - 100 метров. В настоящее время на этом участке дороги дежурят сотрудники дорожно-транспортной полиции, - сообщили в акимате ВКО.

    Оползень обрушился на дорогу в Восточно-Казахстанской области
    Фото: акимат ВКО

    На место происшествия были направлены руководители ответственных учреждений района, а именно заместитель акима района, отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог, коммунальное хозяйство «Курчум», специалисты учреждения «Казселезащита» из Усть-Каменогорска.

    Ситуация находится на личном контроле акима района.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Горы Происшествия Оползень
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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