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ОПМ проводят пограничники в Мангистауской и Атырауской областях

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Апреля 2021, 22:25
ОПМ проводят пограничники в Мангистауской и Атырауской областях

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля 2021 года департаментами ПС КНБ по Мангистауской и Атырауской областям с привлечением пограничников из других регионов и совместно с коллегами из Российской Федерации проводится совместное оперативное профилактическое мероприятие. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Цель - профилактика противоправных рисков в пограничном пространстве. Одновременно принимается участие в акции правоохранительных и иных уполномоченных органов «Бекіре» по пресечению фактов незаконного оборота морской фауны», - говорится в распространенном сообщении.

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Атырауская область   Пограничники   Мангистауская область   КНБ  
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