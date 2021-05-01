ОПМ «Правопорядок»: более 1200 правонарушений выявили транспортные полицейские

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-прафилактического мероприятия «Правопорядок» за три дня по участку обслуживания департамента полиции на транспорте всего зарегистрировано 31 преступлений и уголовных проступков, из них в дежурные сутки раскрыто 80%. Также раскрыто 8 ранее совершенных преступлений. Задержано 1 преступник, находящийся в розыске. Об этом сообщил начальник департамента полковник полиции Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ».

«Также за различные административные правонарушения транспортными полицейскими привлечено к административной ответственности 1226 правонарушителей, в том числе по принципу «нулевой терпимости» 410 лиц», - отметил он.

По его словам, 28 апреля т.г. с пассажирского поезда сообщением «Мангистау-Алматы» по акту начальника вышеуказанного поезда были сняты двое граждан. В пути следования мужчины распивали алкогольные напитки, вели себя неадекватно, на замечания проводников поезда не реагировали, тем самым нарушали общественный порядок. В ходе проверки полицейские установили 33 и 35-летних жителей г. Нур-Султана и Мангистауской области.

Согласно заключению медицинского освидетельствования у правонарушителей выявлено алкогольное опьянение «средней степени».

«В отношении которых были составлены сразу 4 административных протокола по ч.1 ст.440 (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения), по ч.1 ст.437 (Нарушение тишины), по ч.1ст.441 (Потребление табачных изделий, в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет) а также по ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) и наложены административные взыскания в виде штрафа в размере 30 МРП каждому», - резюмировал полковник полиции.

Напомним, что с 27 по 29 апреля т.г. на обслуживаемых участках департамента полиции на транспорте МВД РК проведено ОПМ «Правопорядок».

Цель данного мероприятия - поддержания должного правопорядка, предупреждения и пресечения преступлений на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны.