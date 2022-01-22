ОПМ «Правопорядок»: более 12 тысяч квартир проверили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Мобильные группы в составе полицейских и военнослужащих патрулируют улицы города.

Пресекаются факты ношения и перевозки огнестрельного и холодного оружия и запрещенных предметов.

С начала мероприятия проверено более 12 тысяч квартир, а также съемного жилья.

Кроме того, в ходе ОПМ полицейские выявляют и пресекают нарушения ПДД водителями транспортных средств. На дорогах столицы задержано 16 водителей в нетрезвом состоянии, автомашины водворены на коммунальную стоянку.

Так, прошлой ночью в 00.05 на пересечении улиц Туркестан и Сыганак сотрудники специализированного батальона полка полиции остановили автомашину «ВАЗ» под управлением 26-летнего водителя. При проверке документов от водителя исходил запах алкоголя. По результатам освидетельствования у мужчины показало алкогольное опьянение легкой степени тяжести. В отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 608 КРКобАП. Процессуальное решение будет принято судом. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

«Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения нарушителям грозит арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет», - отметили в полиции.