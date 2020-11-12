ОПМ «Подросток» стартовало в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По приказу начальника департамента полиции региона Камзы Умбеткалиева 12-14 ноября в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В ходе мероприятия проводится профилактическая работа среди детей, учащихся школ и студентов учебных заведений, состоящих на учете в полиции. Сотрудники полиции выявляют подростков, склонных к совершению правонарушений, подозрительных компаний несовершеннолетних, взрослых лиц, привлекающих детей к совершению правонарушений, несовершеннолетних, перевозящих оружие, а также другие запрещенные к обороту предметы. Стражи порядка проводят комплексную работу по повышению правовой грамотности населения, в том числе несовершеннолетних детей и подростков», - сообщили в пресс- службе ДП области.
- Два стратегических объекта оштрафованы за нарушения в ВКО
- Подозреваемых в организации незаконной миграции задержали в Туркестанской области
- Розыск организаторов «Гарант 24 Ломбард» будет проводится совместно с Интерполом -МВД
- Будет ли возмещен ущерб от финансовых пирамид казахстанцам
- Атырауские полицейские проводят онлайн-встречи с родителями студентов
- Жители каких регионов РК больше всего пострадали от финансовых пирамид
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана