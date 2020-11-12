ОПМ «Подросток» стартовало в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По приказу начальника департамента полиции региона Камзы Умбеткалиева 12-14 ноября в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе мероприятия проводится профилактическая работа среди детей, учащихся школ и студентов учебных заведений, состоящих на учете в полиции. Сотрудники полиции выявляют подростков, склонных к совершению правонарушений, подозрительных компаний несовершеннолетних, взрослых лиц, привлекающих детей к совершению правонарушений, несовершеннолетних, перевозящих оружие, а также другие запрещенные к обороту предметы. Стражи порядка проводят комплексную работу по повышению правовой грамотности населения, в том числе несовершеннолетних детей и подростков», - сообщили в пресс- службе ДП области.



