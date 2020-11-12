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ОПМ «Подросток» стартовало в Атырауской области

12 Ноября 2020 14:36
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ОПМ «Подросток» стартовало в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По приказу начальника департамента полиции региона Камзы Умбеткалиева 12-14 ноября в области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе мероприятия проводится профилактическая работа среди детей, учащихся школ и студентов учебных заведений, состоящих на учете в полиции. Сотрудники полиции выявляют подростков, склонных к совершению правонарушений, подозрительных компаний несовершеннолетних, взрослых лиц, привлекающих детей к совершению правонарушений, несовершеннолетних, перевозящих оружие, а также другие запрещенные к обороту предметы. Стражи порядка проводят комплексную работу по повышению правовой грамотности населения, в том числе несовершеннолетних детей и подростков», - сообщили в пресс- службе ДП области.



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#Атырауская область   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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