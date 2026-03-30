ОПМ «Нелегал»: за что из Казахстана могут выдворить иностранцев

По данным правоохранительных органов, в ходе операции:

4,1 тыс. иностранцев привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания;

2,7 тыс. — за незаконное осуществление трудовой деятельности;

2,2 тыс. граждан Казахстана и юридических лиц наказаны за несвоевременное информирование полиции о проживающих у них иностранцах.

Свыше 500 работодателей привлечены за незаконное использование иностранной рабочей силы. Общая сумма наложенных штрафов превысила 200 млн тенге.

Кроме того, сокращены сроки пребывания для 1,5 тыс. иностранцев, нарушивших законодательство или утративших основания для нахождения в стране. Судами вынесено 1,2 тыс. решений о выдворении, из них 121 иностранец уже принудительно покинул Казахстан. Всем выдворенным закрыт въезд в страну сроком на пять лет.

В рамках операции возбуждено 24 уголовных дела, в том числе:

9 — за незаконное пересечение государственной границы;

9 — за организацию незаконной миграции;

6 — за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы.

В полиции отмечают, что в большинстве случаев нарушения совершаются при содействии граждан Казахстана, основной мотив — получение незаконной прибыли. Факты неоднократных нарушений выявлены в Шымкенте, а также в Алматинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях. По ним начаты досудебные расследования по статье 395 УК РК «Нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы».

Также зарегистрирован случай организации незаконной миграции с использованием поддельных документов — по данному факту возбуждено дело по статье 394 УК РК «Организация незаконной миграции».

За время проведения мероприятия задержаны 22 иностранца, находившиеся в розыске. В частности, в Алматы, Мангистауской, Туркестанской и Жамбылской областях выявлены лица, разыскиваемые соседними государствами за совершение уголовных правонарушений.

Правоохранительные органы подчеркивают, что работа по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства будет продолжена.

Ранее сообщалось, что почти 6 тысяч иностранцев прибыли в Жамбылскую область с начала года.