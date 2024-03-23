ОПМ «Насвай»: более 100 торговых точек проверили в Астане

В Астане продолжаются рейды по выявлению незаконного распространения и употребления вейпов и насвая. Проверяются торговые точки города, нарушителей привлекают к административной ответственности, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Стражи порядка до конца марта проводят в столице оперативно-профилактическое мероприятие «Насвай».

По району Алматы участники рейда – сотрудники районного акимата, полиции – проверили восемь торговых точек, расположенных по улицам Б. Момышулы и Сатпаева, на предмет незаконной продажи электронных сигарет и насвая. С владельцами провели разъяснения по незаконной продаже табачной продукции.

По району Сарыарка в ОПМ «Насвай» задействовано 53 сотрудника полиции, госучреждений и общественников. В ходе рейдов к административной ответственности по району привлекли 17 лиц.

Рабочая группа района Есиль за день проверила порядка 40 объектов бизнеса. Выявлены 2 факта продажи вейпов несовершеннолетним. Проверяющие составили административный протокол, нарушители должны выплатить штраф в размере 25 МРП (92 300 тенге).

С 18 по 20 марта всего посещены 80 объектов МСБ, выявлено 10 фактов, из них за продажу насвая – 7 случаев. В трех случаях несовершеннолетним продали вейп. Нарушителям выписали штрафы.

Очередной рейд 20 марта провели в районе Нура. В ходе мероприятия проверены 20 торговых точек, расположенных по улицам Асфендиярова и Анет баба. В результате два магазина оштрафовали на 25 месячных расчетных показателей (МРП).

За три дня по району Байконыр проверили восемь крупных рынков, магазинов и торговых домов. Так, в частном доме по улице Лермонтова изъяли 88 кг насвая. Нарушителей наказали штрафами, с ними также провели разъяснительные беседы.

Рейды по торговым точкам столицы продолжаются.