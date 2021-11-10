ОПМ «Браконьер» проходит в Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – ОПМ «Браконьер» проходит в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В ходе ОПМ в Бурлинском районе в четырех километрах от поселка Утвинка полицейские остановили автомашину «Toyota Hilux». При проверке в салоне «Toyota Hilux» стражи порядка обнаружили два мешка с разделенной тушей косули. Соответствующего разрешения на охоту водитель не имел. Также сотрудники изъяли карабин, патроны, четыре ружья, ножи. Автомашина водворена на спецстоянку», - говорится в сообщении.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 337 части 3 УК РК «Незаконная охота».

«Кроме того, на трассе «Саратов – Уральск» напротив АЗС сотрудники БПП ДП ЗКО остановили машину «Volkswagen Passat» под управлением 56-летнего водителя, который произвел незаконный отлов рыбы частиковых пород. У него изъяли шесть мешков рыбы, четыре 100-метровых сетей», - сказано в публикации.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 335 части 1 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов».