Оплату за проезд по SMS отключат в столичных автобусах с мая

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 1 мая в столичных автобусах отключается сервис безналичной оплаты за проезд посредством отправки SMS с кодом транспорта. Решение принято по неоднократным обращениям перевозчиков Нур-Султана в связи с частыми сбоями связи сотовых операторов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой напресс-службу городского акимата.

SMS-оплата на короткий номер 2505 является одним из видов альтернативной оплаты проезда. Основной способ – это валидация транспортной картой и наличные средства. Оплата проезда наличными средствами в настоящее время не действует в связи с карантинными мерами, введенными Главным государственным санитарным врачом г. Нур-Султан.

На сегодняшний день оплата проезда доступна транспортной картой, а также посредством QR-кода. Для этого существуют следующие мобильные приложения: Transcard, Kaspi.kz, SMSBUS, Homebank, My Activ, My Beeline, Senim, Рахмет, Astra Bus, Plus24 (Касса24), Qiwi и OYBY.

«Помимо сбоев связи, это создает неудобства самим пассажирам. К примеру, возникают случаи, когда оплата посредством SMS проходит с задержкой, либо снимается несколько раз. Также есть много случаев уклонения от оплаты проезда пассажирами общественного транспорта. Так, некоторые граждане оплачивают за проезд через отправку SMS только непосредственно перед проверкой контролерами. Сотрудники департамента транспортного контроля посредством приложения «SMSBUS контролер» при входе в автобус единовременно фиксируют свыше 30 фактов оплаты проезда посредством SMS-сообщений на одной остановке. С учетом фактически выполняемых оборотов всех маршрутов, убытки от неуплаты составляют порядка 7 млн тенге в сутки. Это порядка 216 млн тенге в месяц и 2,5 млрд тенге в год», - сказал Председатель Правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов.

Сервис оплаты проезда в общественном транспорте г. Нур-Султан посредством отправки SMS внедрен в 2018 году. К сервису подключены все мобильные операторы (Activ/Kcell, Beeline, Altel, Tele2) и оплата с помощью QR-кода. С 2018 по 2021 годы оплата в общественном транспорте посредством SMS и QR-кода в разрезе от общего пассажиропотока столицы составила:

- в 2018 году – QR 0,6%; доля SMS 0,4%;

- в 2019 году – QR 3,2%; доля SMS 5,8%;

- в 2020 году – QR 15,6%; доля SMS 12,4%;

- в 2021 году – QR 29%, из которых доля SMS составляет лишь 12%.

«В коллективных обращениях от операторов сотовой связи касательно сохранения SMS-оплаты приводятся аргументы, что среди пользователей общественного транспорта столицы лишь незначительная часть пользуются сотовыми телефонами без возможности выхода в интернет и оплаты через QR-код. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев, такими пользователями являются люди пожилого возраста, с ограниченными возможностями и реже – учащиеся младших классов. Для данных категорий граждан предусмотрен бесплатный проезд посредством использования льготных и школьных транспортных карт. Учитывая данные факты, можно отметить, что наибольшая часть пользователей общественного транспорта столицы, использующая оплату посредством SMS-сообщений – это экономически активное население, имеющее смартфоны, и в случае отключения данного вида оплаты, оно всегда сможет оплачивать за проезд через мобильные приложения посредством сканирования QR-кода», - говорит руководитель управления цифровизации и государственных услуг г. Нур-Султан Ботагоз Касабек.

В соответствии с решением маслихата № 167/21-VI социальная помощь, в виде освобождения от уплаты проезда в общественном транспорте предоставляется следующим категориям граждан: участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним; пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получатели государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигшие пенсионного возраста; многодетные матери; многодетные семьи; инвалиды; дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей).

Кроме того, по поручению акима столицы Алтая Кульгинова предоставлен бесплатный проезд учащимся учебных заведений столицы и обслуживаемых пригородных зон с 7 до 18 лет при условии валидации персональной школьной транспортной картой.

Общий пассажиропоток с начала 2021 года составил 42 396 276. В день в среднем их количество составляет 403 600.



