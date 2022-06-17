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Оплату за пользование водными ресурсами пересмотрят для казахстанских фермеров
17 Июня 2022 14:26

Оплату за пользование водными ресурсами пересмотрят для казахстанских фермеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересматривают нормы Водного кодекса, в том числе ставки платы за пользование водными ресурсами и тарифы на услуги по подаче воды для сельхозтоваропроизводителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным депутата Мажилиса РК Ерлана Смайлова, ставки платы за поверхностные водные ресурсы не отражает реальную экономическую ценность воды. Базовая ставка использования воды в сельском хозяйстве в бассейне реки Сырдарьи и Аральского моря составляет 51 тенге за тысячу кубометров, что составляет менее 1% затрат на производство основных сельхозкультур. В результате заинтересованность в использовании водоэкономных производств и водосберегающих оборудований не является экономической необходимостью для сельхозтоваропроизводителей и для организаций, поставляющих воду.

Также он возмутился фактами субсидирования сельхозтоваропроизводителей, чья продукция уходит на экспорт.

«У нас тогда вопрос возникает, мы кого субсидируем – прибыль отдельных предприятий или конечных потребителей зарубежных стран?» - спросил депутат во время парламентских слушаний в Мажилисе.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев согласился с тем, что существующие ставки на пользование водными ресурсами и тарифы на услуги по подаче воды в стране очень низкие. Они не только не стимулируют на эффективное использование водных ресурсов, но также не покрывают затрат на эксплуатацию и содержание ирригационных систем.

«Что касается вопроса пересмотра ставок, то мы разрабатываем в проекте Водного кодекса пересмотр ставок платы, при этом рассматривается вариант привязки ставки к размеру МРП», - сказал министр.

Вместе с тем, планируется установить такие тарифы, которые будут стимулировать водосбережение, а размер субсидий от государства будет увязан с поливными нормами и уровнем внедрения водосберегающих технологий.


Автор:
Корреспондент

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