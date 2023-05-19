Оплату за питание в детсадах планируют повысить с июня в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане с июня планируют увеличить плату за питание в детсадах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сайте «Открытые НПА» опубликован проект постановления акимата города Астаны «Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы в дошкольных организациях города Астаны на 2023 год».

«Стоимость государственного образовательного заказа рассчитывается по Методике подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года № 597», - говорится в пояснительной записке.

По данным ведомства, для предоставления государственными дошкольными организациями сбалансированного питания детям необходимо установить стоимость оплаты за питание – 20 800 тенге. В результате роста цен на товары и услуги стоимость родительской оплаты за питание в государственных детских садах не покрывает расходы по организации питания.

Ранее сообщалось, что руководителем столичного управления, было проведено сравнение стоимости питания в столичных детских садах с другими регионами. Оказалось, что в Алматы питание для ребенка в детском саду обходится в 25 тысяч тенге, в Караганде - 17 тысяч тенге, в Актобе - 16 800 тенге, в Туркестане - 13 633 тенге.