Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Мая 2023, 20:22
Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стала доступна оплата проезда через мобильные приложения операторов Beeline «Мой Beeline», Теле2 и Алтел посредством сканирования QR-кода в общественном транспорте столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

Таким образом, оплатить проезд в автобусе посредством сканирования QR-кода можно через следующие мобильные приложения:

- «Kaspi.kz»

- «Homebank»

- «Tolem»

- «Мой Activ»

- «Kcell»

- «Мой Beeline»

- «Теле2 Казахстан»

- «Altel»

Оплата проезда также возможна транспортной картой. Приобрести карту можно в специализированных кассах и RTVM-автоматах. Адреса касс и RTVM-автоматов можете посмотреть на сайте Transcard.kz и приложении CTS.

В CTS напомнили, что оплата за проезд производится при входе в автобус. Высадка пассажиров производится через все двери кроме передней, а посадка - только через переднюю.

Право внеочередной посадки предоставляется только лицам с ограниченными возможностями, пенсионерам, беременным женщинам, пассажирам, сопровождающим ребенка дошкольного возраста.


Астана   Транспорт   Дороги  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
Дастан Букешев назначен главой Департамента экономических расследований по Акмолинской области
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
В центре левого берега Астаны горит строящийся жилой комплекс
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Толеутай Нураби стал руководителем ДЭР по Карагандинской области
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Экс-глава НПП «Атамекен» подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Законодательство об ОСИ пересмотрят в течение года в Казахстане
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием
В Казахстане около 15-17% супружеских пар страдают бесплодием