Оплатить проезд в столичных автобусах можно через 8 мобильных приложений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стала доступна оплата проезда через мобильные приложения операторов Beeline «Мой Beeline», Теле2 и Алтел посредством сканирования QR-кода в общественном транспорте столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

Таким образом, оплатить проезд в автобусе посредством сканирования QR-кода можно через следующие мобильные приложения:

- «Kaspi.kz»

- «Homebank»

- «Tolem»

- «Мой Activ»

- «Kcell»

- «Мой Beeline»

- «Теле2 Казахстан»

- «Altel»

Оплата проезда также возможна транспортной картой. Приобрести карту можно в специализированных кассах и RTVM-автоматах. Адреса касс и RTVM-автоматов можете посмотреть на сайте Transcard.kz и приложении CTS.

В CTS напомнили, что оплата за проезд производится при входе в автобус. Высадка пассажиров производится через все двери кроме передней, а посадка - только через переднюю.

Право внеочередной посадки предоставляется только лицам с ограниченными возможностями, пенсионерам, беременным женщинам, пассажирам, сопровождающим ребенка дошкольного возраста.