Оплатить проезд по QR-коду могут астанчане в мобильном приложении Transcard
Так, добавлены новые функции: оплата проезда по QR-коду и просмотр электронного билета
Для транспортной карты, зарегистрированной как «Основная», доступны следующие функции:
- проверка и пополнение баланса;
- получение истории поездок за последние 10 дней;
- блокировка и удаление карты;
- перекидка баланса будет доступна в ближайшее время.
Для «Дополнительных» карт:
- проверка баланса;
- пополнение транспортной карты.
«Также регистрация стала намного проще. Теперь нужно только указать Ф.И.О., номер телефона, ИИН. Полная регистрация включает в себя отправку фотографий удостоверения личности и транспортной карты. После проверки данных на соответствие, модератор активирует учетную запись.
Мобильное приложение Transcard доступно для скачивания в Play Market и App Store», - отметили в iKomek.