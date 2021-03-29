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    14:21, 29 Март 2021 | GMT +6

    Оплатить проезд по QR-коду могут астанчане в мобильном приложении Transcard

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мобильном приложении Transcard на платформах Android и iOS добавлены обновления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram Единого контакт-центра акимата города Нур-Султана iKomek.

    Так, добавлены новые функции: оплата проезда по QR-коду и просмотр электронного билета

    Для транспортной карты, зарегистрированной как «Основная», доступны следующие функции:

    - проверка и пополнение баланса;

    - получение истории поездок за последние 10 дней;

    - блокировка и удаление карты;

    - перекидка баланса будет доступна в ближайшее время.

    Для «Дополнительных» карт:

    - проверка баланса;

    - пополнение транспортной карты.

    «Также регистрация стала намного проще. Теперь нужно только указать Ф.И.О., номер телефона, ИИН. Полная регистрация включает в себя отправку фотографий удостоверения личности и транспортной карты. После проверки данных на соответствие, модератор активирует учетную запись.

    Мобильное приложение Transcard доступно для скачивания в Play Market и App Store», - отметили в iKomek.


    Теги:
    Цифровой Казахстан Транспорт Астана Общество Благоустройство
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