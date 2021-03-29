Оплатить проезд по QR-коду могут астанчане в мобильном приложении Transcard

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мобильном приложении Transcard на платформах Android и iOS добавлены обновления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram Единого контакт-центра акимата города Нур-Султана iKomek.

Так, добавлены новые функции: оплата проезда по QR-коду и просмотр электронного билета

Для транспортной карты, зарегистрированной как «Основная», доступны следующие функции:

- проверка и пополнение баланса;

- получение истории поездок за последние 10 дней;

- блокировка и удаление карты;

- перекидка баланса будет доступна в ближайшее время.

Для «Дополнительных» карт:

- проверка баланса;

- пополнение транспортной карты.

«Также регистрация стала намного проще. Теперь нужно только указать Ф.И.О., номер телефона, ИИН. Полная регистрация включает в себя отправку фотографий удостоверения личности и транспортной карты. После проверки данных на соответствие, модератор активирует учетную запись.

Мобильное приложение Transcard доступно для скачивания в Play Market и App Store», - отметили в iKomek.