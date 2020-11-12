Оплатила покупки найденной картой и подбросила ее обратно жительница СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские раскрыли кражу нескольких тысяч тенге с банковской карты 61-летней женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, пожилая горожанка потеряла карту в одном из торговых домов. Через некоторое время ей позвонили из банка и сообщили, что карточку нашел администратор. Когда женщина проверила счет, выяснилось, что исчезли 23 тысячи тенге.

«Сотрудники первого отдела полиции города установили, что карточку подобрала одна из посетительниц торгового дома. 34-летняя женщина оплатила ею заказ в интернет-магазине и подбросила обратно. Идет досудебное расследование по статье «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», - прокомментировали в пресс-службе.

Полицейские рекомендуют установить через банковское приложение лимит на интернет-покупки. В случае утери или кражи карты злоумышленники не смогут использовать её для покупок в интернет-магазинах.

Всего с начала года в области зарегистрировали 25 интернет-краж, из них раскрыты 10.