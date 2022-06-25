25 Июня 2022 17:38

Оплата за горячее питание выросла в детсадах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Оплата за горячее питание выросла в детских дошкольных учреждениях Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для малышей в возрасте до 3 лет сумма за питание возрастает с 402 до 627 тенге, для детей в возрасте от 3 до 7 лет – с 473 до 783 тенге. Повышение связано с удорожанием цен на продукты питания. По этой причине и было принято постановление о повышении оплаты за питание. Что касается тарифов на стоимость разового горячего питания детей в школах, ожидается, что они будут пересмотрены к началу нового учебного года»,- сообщила исполняющая обязанности руководителя управления образования Атырауской области Айнагуль Дюсекенова.

На сегодня Атырауская область - в числе четырех регионов республики, где ученики 1-4 классов обеспечены горячим питанием на 100 процентов. Однако размер суммы, утвержденной на одного ребенка в день, остается самым низким по стране, это 267 тенге в день на одного ребенка без учета НДС.