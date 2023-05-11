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Оплата за аренду «Байконура» в тенге выросла значительно – Министерство цифровизации

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Мая 2023, 12:25
Оплата за аренду «Байконура» в тенге выросла значительно – Министерство цифровизации Фото: «Роскосмос»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков прокомментировал рентабельность для нашей страны от сдачи в аренду космодрома «Байконур», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сам космодром «Байконур» представляет собой старты, унаследованные еще с советских времен. Сами стартовые комплексы созданы для конкретных ракетоносителей. С ним могут эксплуатироваться конкретные ракетоносители. Найти альтернативу их использования в других целях невозможно. Чисто технически», - сказал Малик Олжабеков в кулуарах Сената.

Он напомнил, что договор об аренде несколько раз продлевался, а в настоящее время продлен до 2050 года.

«Мы ведем эффективную работу, в том числе и по вовлечению в деятельность космодрома, с определенного момента мы начали мониторить экологическое состояние после пусков. (…) В этом плане мы во взаимоотношениях больше углубляемся в двустороннее взаимовыгодное сотрудничество», - отметил вице-министр.

«Стоимость на сегодня составляет 115 млн долларов в год. Если говорить об инфляции, нужно же учитывать, что оплата идет в долларах. А если даже в национальной валюте, то по текущему курсу. Цена в тенге значительно выросла с 1994 году», - добавил Малик Олжабеков.


Байконур   Цены и тарифы   МЦРИАП  
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