Оплачиваемые народные дружины предложили создать для борьбы с преступностью в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе отчетной встречи начальника областного департамента полиции перед актюбинцами пенсионер МВД из Актобе Дуйсенгали Сулейменов предложил возобновить работу народных дружин для борьбы с преступностью, а также оплачивать их работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пенсионер рассказал, что в советское время полицейскими уделялось большое внимание профилактической и воспитательной работе с населением.

«В наше время мы более тесно взаимодействовали с населением. У нас основная работа направлялась на воспитательную работу сотрудников. Сегодня сотрудники полиции грубы, применяют силу, употребляют спиртные напитки, а надо воспитательную работу вести. Надо возобновить народные дружины, чтобы население совместно с участковыми вели ежедневную профилактическую работу среди учащихся, безработных и так далее. Когда само население будет включено в работу по борьбе с преступностью, тогда у нас будет результат», - считает Д.Сулейменов.

Он также предложил оплачивать работу общественников.

«Спонсоры должны отчислять средства на работу дружинников. Предлагаю разработать документ, чтобы дружинникам поступала зарплата и они нормально работали», - сказал пенсионер.



