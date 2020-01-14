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Оплачиваемые народные дружины предложили создать для борьбы с преступностью в Актобе

14 Января 2020 19:42
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Оплачиваемые народные дружины предложили создать для борьбы с преступностью в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе отчетной встречи начальника областного департамента полиции перед актюбинцами пенсионер МВД из Актобе Дуйсенгали Сулейменов предложил возобновить работу народных дружин для борьбы с преступностью, а также оплачивать их работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Пенсионер рассказал, что в советское время полицейскими уделялось большое внимание профилактической и воспитательной работе с населением.

«В наше время мы более тесно взаимодействовали с населением. У нас основная работа направлялась на воспитательную работу сотрудников. Сегодня сотрудники полиции грубы, применяют силу, употребляют спиртные напитки, а надо воспитательную работу вести. Надо возобновить народные дружины, чтобы население совместно с участковыми вели ежедневную профилактическую работу среди учащихся, безработных и так далее. Когда само население будет включено в работу по борьбе с преступностью, тогда у нас будет результат», - считает Д.Сулейменов.

Он также предложил оплачивать работу общественников.

«Спонсоры должны отчислять средства на работу дружинников. Предлагаю разработать документ, чтобы дружинникам поступала зарплата и они нормально работали», - сказал пенсионер.



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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью, Общество,
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Автор:

Самал Ендибаева

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