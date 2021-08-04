Оплачиваемую молодежную практику организовали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске выпускникам предлагают пройти молодежную практику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского акимата, практика поможет молодым людям получить первоначальный профессиональный опыт. Длительность – до шести месяцев.

«Ежемесячный размер заработной платы в месяц составляет 25 МРП, или около 73 тысяч тенге с учетом налогов, обязательных пенсионных взносов и других социальных отчислений. Для участия в молодежной практике выпускнику необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства с заявлением», - рассказали в пресс-службе.

В горакимате добавили, что по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» и программе развития территории с начала года направили 90 специалистов – юристов, финансистов, бухгалтеров, техников-строителей, программистов, инженеров по транспорту - в 47 организаций Петропавловска.



