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Оплачиваемую молодежную практику организовали в Петропавловске

4 Августа 2021 13:00
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Оплачиваемую молодежную практику организовали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске выпускникам предлагают пройти молодежную практику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы городского акимата, практика поможет молодым людям получить первоначальный профессиональный опыт. Длительность – до шести месяцев.

«Ежемесячный размер заработной платы в месяц составляет 25 МРП, или около 73 тысяч тенге с учетом налогов, обязательных пенсионных взносов и других социальных отчислений. Для участия в молодежной практике выпускнику необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства с заявлением», - рассказали в пресс-службе.

В горакимате добавили, что по государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» и программе развития территории с начала года направили 90 специалистов – юристов, финансистов, бухгалтеров, техников-строителей, программистов, инженеров по транспорту - в 47 организаций Петропавловска.



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#Северо-Казахстанская область   #Молодежь  
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Автор:

Олеся Жуковень

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