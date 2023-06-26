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Опийный мак выращивал в огороде житель Шымкента

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Июня 2023, 20:18
Опийный мак выращивал в огороде житель Шымкента Фото: t.me/POLICE_of_KZ

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Почти полтысячи кустов опийного мака нашли в огороде у шымкентца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Посев наркосодержащего растения сотрудники Каратауского РУП выявили при проведении рейдовых обходов в рамках ОПМ «Карасора». Безработный мужчина выращивал запрещенное растение у себя в огороде вместе с овощами. Всего оперативники изъяли около 500 кустов опийного мака.

Данный факт зарегистрировали по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Судом мужчина отпущен под залог.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Полицейские предупреждают, что за посев и выращивание наркосодержащих растений законом предусмотрена уголовная ответственность.


Борьба с преступностью   Шымкент   Борьба с наркотиками  
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