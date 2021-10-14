Опийные наркотики стали активно замещаться синтетическими – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С ужесточением уголовной ответственности за оборот синтетических наркотиков нарковладельцы не рискуют завозить наркотики из других стран. Вместе этого пытаются наладить их производство в Казахстане. То есть, завозят лишь химические вещества для их синтеза. Об этом рассказал начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК, полковник полиции Ерлан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан в силу своего географического положения расположен по направлению так называемого «Северного маршрута» транзита афганского героина. Далее каналы наркотрафика пролегают в Россию и страны Западной Европы. Однако за последние годы объемы поставки наркотиков по нему значительно сократились, чему способствовало принятие эффективных организационных и практических мер и развитие геополитической ситуации в афганском регионе и на Ближнем Востоке. На этом фоне опийные наркотики стали активно замещаться синтетическими наркотиками. С ужесточением в 2020 году уголовной ответственности за оборот синтетических наркотиков наркодельцы не рискуют завозить наркотики из других стран. Принимаются попытки наладить их производство в Казахстане. При этом в страну завозятся лишь химические вещества для их синтеза», - отметил спикер.

По информации МВД, в прошлом году ликвидировано 8 подпольных производств. В том числе - масштабная сеть нарколабораторий, производивших наркотики с использованием легальных химикатов и обычного промышленного оборудования.

«С помощью российских коллег нами была разобщена транснациональная ОПГ, наладившая крупные наркопроизводства в Алматинской и Западно-Казахстанской областях. В текущем году уже выявлено 13 таких лабораторий. Так, в Карагандинской области проведена масштабная операция, в результате которой ликвидирован крупный наркосиндикат, действовавший в нескольких регионах республики. Общее количество готовых к реализации наркотиков составило свыше 6 кг. В ходе расследования установлены международные преступные связи, возбуждено уголовное дело по статье 265 УК РК (создание и руководство транснациональным преступным сообществом). Всего по этому ОПГ возбуждено 8 уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков», - пояснил Ерлан Омарбеков.

Напомним, что в Алматы также ликвидирована крупная нарколаборатория, созданная двумя гражданами в частном доме на территории садоводческого общества в Медеуском районе города. В ходе обыска изъято более 13 кг готового вещества, а также оборудование и прекурсоры для производства мефедрона. Аналогичные факты выявлены в столице, в Северо-Казахстанской и Актюбинской областях.

Так, в Петропавловске производством синтетических наркотиков занималась семейная пара. Они организовали подпольную лабораторию в селе Миролюбово Жамбылского района. Прекурсоры и химические вещества для производства «соли» приобретались в странах СНГ. Изъят упаковочный материал, шприцы, аптечные весы, записи с описанием процессов производства и более 1 кг синтезированного наркотика. В Актюбинской области задержан житель Мартукского района, который организовал подпольное производство синтетики в особо крупном размере в пристройке на своем жилом участке. В доме у него изъято 47 грамм мефедрона, а непосредственно в пристройке – еще 10 кг наркотиков. Только по этому факту в незаконный оборот не допущено 36,6 кг наркотиков.

«Под эгидой ЦАРИКЦ в течение двух месяцев – в октябре и ноябре - проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Рефлекс». Его цель – выявление фактов производства и сбыта синтетических наркотиков, находящихся под контролем государств-участников операции. Операция продлится до декабря. За первую неделю возбуждено 6 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков: 3 сбыта, 2 хранения в особо крупном размере и 1 незаконная реклама и пропаганда наркотических средств. Из незаконного оборота изъято около 1 кг наркотиков, что эквивалентно трем тысячам разовым дозам», - прокомментировал полковник полиции.

Также завершается республиканская спецоперация «Карасора», которая проходит ежегодно в период созревания дикорастущей конопли. Цель ОПМ - противодействие заготовке и вывозу марихуаны и гашиша из южных регионов страны, а также пресечению деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков, в том числе их новых видов. В текущем году в рамках операции выявлено 854 наркопреступления, в том числе 418 сбытов, 127 хранений наркотиков, 233 факта культивирования наркосодержащих растений.

Изъято свыше 10 тонн наркотических средств, в том числе 8,5 тонн марихуаны, 65,6 кг гашиша, 60,2 кг синтетических наркотиков, 764 грамма героина. Обнаружено и уничтожено свыше 12,9 тысяч кустов культивированной конопли общим весом 8 тонн.